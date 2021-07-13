COVID-19影響下 全球每10人就有1人營養不良

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（法新社巴黎12日電） 聯合國今天公布的報告發現，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響下，全球每10 人中就有1人營養不良。

一整年來，無法取得足夠糧食的人數去年增加3億2000萬人，來到23億7000萬人，增幅相當於先前5年的總和。

由於經濟衰退影響幾乎所有中低收入國家，因此饑餓人口增加的情況相當普遍。但影響最大的國家當中，境內要不氣候變遷相關災難頻傳，要不有衝突情事，要不兩者皆有。

全球營養不良的7億6800萬人口中，亞洲佔4億1800 萬，非洲2億8200萬，拉丁美洲和加勒比海地區6000萬。其中，非洲有21%人口營養不良，是任何其他地區的2 倍以上。

而聯合國的報告說，「COVID-19疫情只是冰山一角」。

「更令人憂心的是， 由衝突、氣候變化與極端氣候、經濟減緩與衰退等各大因素，經年累月在我們糧食系統所構成的弱點，被這場疫情暴露得一覽無遺。」

這份報告由聯合國糧農組織（FAO）、國際農業發展基金（IFAD）、聯合國兒童基金會（UNICEF）、聯合國世界糧食計畫署（WFP）及世界衛生組織（WHO）共同公布。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示：「在如此富足的世界裡，沒有藉口讓數十億人缺乏健康飲食的管道。這就是為什麼我9月要召開全球糧食系統峰會。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP