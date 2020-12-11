Covid-19牛津疫苗後續試驗 將混合俄國疫苗

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（法新社莫斯科11日電） 英國藥廠阿斯特捷利康今天表示，他們與英國牛津大學合作研發的Covid-19疫苗AZD1222，後續臨床試驗將混合部分俄羅斯自製疫苗史普尼克V（Sputnik V），以觀察效果如何。

阿斯特捷利康（AstraZeneca）俄羅斯分公司在官網發布英俄文聲明表示：「我們今天宣布一項臨床試驗計畫，結合我們與牛津大學（Oxford University）研發的AZD1222和俄羅斯加馬利亞研究所（Gamaleya Research Institute）研發的史普尼克V，以評估其安全性和免疫原性。」

AZD1222和史普尼克V這兩支疫苗，都是用人類腺病毒為載體。

提供史普尼克V研發資金的俄羅斯主權財富基金「直接投資基金」（Direct Investment Fund）今天也發布聲明說，他們11月23日向阿斯特捷利康提出建議，「讓自家疫苗進行額外臨床試驗，加入史普尼克V疫苗2個載體中的一個」。

阿斯特捷利康表示，將募集18歲以上成人參與試驗，預期今年底前展開。

阿斯特捷利康在聲明中還說：「結合不同的2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫苗，可能是重要的一步，或許能產生更強的免疫反應和更容易取得，因而提供更廣泛的保護。」（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）

© 2020 AFP