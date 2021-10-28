COVID-19疫情反推升需求 三星財報亮眼

（法新社首爾28日電） 韓國科技大廠三星電子（Samsung Electronics）今天發布的財報顯示，儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致全球供應鏈挑戰重重，公司最新季度的營業利益仍增加了28%。

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財報顯示，全球最大晶片製造商三星電子在7至9月季度的營業利益來到15.8兆韓元。

三星電子7至9月銷售額比去年同期增加10%，來到破紀錄的74兆韓元，這是多虧全球需求持穩，讓三星電子記憶晶片部門表現強勁。

三星電子營業利益有超過6成來自其半導體業務，顯示出這個部門在三星電子中舉足輕重。

儘管COVID-19疫情打亂世界經濟，卻也讓許多科技公司欣欣向榮。

為因應疫情而實施的居家辦公，推升了由三星晶片驅動的各式裝置的需求量，也升高了電視、洗衣機等家電的需求。

歐睿國際（Euromonitor）消費電子主管羅偉泰（Loo Wee Teck，音譯）表示，消費者對摺疊機等高階商品的需求，同樣預料會進一步推升年底購物季的營利。

他說：「摺疊機將持續是三星最火熱最吸金的商品。這塊領域它幾乎沒有任何對手，而我們又即將邁入關鍵年底假期購物季。」

但三星電子承認，公司將持續被記憶晶片供應短缺所影響，直指「比預期更長久的零件供應問題，或許需要觀察下去」。

© 2021 AFP