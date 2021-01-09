COVID-19疫情延燒 世衛呼籲富國留疫苗給窮國

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（法新社倫敦8日電） 歐洲狂買更多2019冠狀病毒疾病疫苗並批准更多款使用，世界衛生組織呼籲富國別貪心，尤其亞洲有數以百萬計民眾仍受疫情所苦。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行已造成全球8800萬人確診、190萬人病亡，目前疫情仍呈快速增溫。根據法新社統計，本周全球每天通報的確診病例數相較前一周增加14%。

隨着各國搶購疫苗，歐盟（EU）表示已同意加購3億劑美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech聯手研發疫苗的選擇權，讓歐盟握有這款疫苗的數量翻倍。

歐盟執委會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen ）表示，拜新合約之賜，歐盟擁有的疫苗數量相對整體人口而言將是「綽綽有餘」，歐盟還會很快批准其它款疫苗，包括英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的疫苗在內。

但世界衛生組織（WHO）呼籲富裕國家應停止與藥廠簽約搶購第一波疫苗，這可能會擡高疫苗價格。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說：「沒有國家是特例，應該停止插隊搶購併讓國內所有人口接種，尤其有些國家都還拿不到疫苗。」

世衛的COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）負責人艾沃德（Bruce Aylward）表示，今天全球高所得國家有一半在施打疫苗，但低所得國一個都沒有，「這不公平合理」。

© 2021 AFP