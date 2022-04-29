COVID-19確診病例減 韓國將取消戶外戴口罩規定

（法新社首爾29日電） 韓國今天表示，Omicron變異株掀起的COVID-19病例穩定下滑，政府將自下周起解除戶外口罩佩戴規定。

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本月稍早，韓國解除幾乎所有其他社交距離措施，結束實施兩年的嚴格防疫要求。

韓國衛生當局表示，自5月2日起，將不再要求民眾在戶外必須佩戴口罩，除非是參加50人以上的活動。

韓國疾病管理廳（KDCA）廳長鄭銀敬（Jeong Eun-kyeong）告訴記者：「社交距離規定解除，政府也調整口罩佩戴令，民眾愈來愈能回歸正常生活。」

鄭銀敬又說：「這都要歸功於人民長時間以來付出的耐心與配合。」

韓國總統當選人尹錫悅（Yoon Suk-yeol）即將上任的政府今天批評做出解除口罩令的決定太過「倉促」，質疑是否是單單基於「病毒防範措施」而做此決定。

韓國今天通報新增5萬568起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，比3月中的單日逾62萬例高峰減少許多。

鄭銀敬說，過去6周來，COVID-19確診病例「穩定下降」。

她說：「新增的病危人數也下滑。」她又說，醫院有足夠的病床可治療新的住院病人。

韓國人口有5100萬人，有超過86%已完整接種疫苗，大多數的人也打了加強針。

韓國約有2萬2700人染疫不治，死亡率為0.13%，為全球最低的國家之一。

© 2022 AFP