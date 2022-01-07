COVID-19重創秘魯 近10萬兒童家庭破碎

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（法新社秘魯首都利馬6日電） 秘魯政府今天表示，該國有近10萬兒童，面臨雙親中至少1人或主要照顧者因COVID-19病逝的困境。秘魯的染疫致死率世界排名第1。 秘魯婦女部部長杜然德（Anahi Durand）引用發表在醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）上的數據說：「很不幸，我們國內有近9萬8000名兒童，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，失去他們的父親、母親或監護人。」 根據法新社依據官方數據所做的分析，秘魯有全球最高的人均染疫死亡率，即每百萬秘魯人中，就有6000多人在感染COVID-19後喪命。 秘魯政府目前向1萬8000多個家庭，每兩個月提供約50美元的撫恤金。