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（法新社倫敦22日電） 美食外送平台戶戶送（Deliveroo）今天表示，公司將在倫敦股市掛牌上市，市值最高料達88億英鎊。

戶戶送創辦人兼執行長許子祥（Will Shu）在聲明中說：「我們以在倫敦掛牌上市引以為傲，這座城市是戶戶送發跡的地方。」

這宗大型上市案預期將落在4月，被認為對倫敦金融業的一大提振。倫敦金融業在英國脫離歐洲聯盟（EU）後陷入混亂，金融中心光環不再，最近才將歐股交易龍頭拱手讓給荷蘭阿姆斯特丹。

成立8年的戶戶送在聲明中表示，上市後公司市值料介於76億至88億英鎊間。

「成為一家公開上市公司能讓我們持續在創新方面投資，開發新科技工具支援餐廳和雜貨業者，提供外送員更多工作，並提供消費者更多選擇。」

戶戶送表示，承銷價將介於每股3.9英鎊至4.6英鎊間。

戶戶送將發行價值約10億英鎊（約新台幣394億元）新股，同時現有股東計畫出售部分持股。

許子祥在聲明中說：「我們看到2021年有強勁的開始，我們僅處於龐大且快速成長網路美食市場上刺激旅程的開端。」

戶戶送於2013年在倫敦開始推出美食外送服務，如今業務版圖已擴及歐洲大陸、亞洲、澳洲和中東地區。1100322球的時間點將落在格林威治標準時間21日16時（台灣時間22日凌晨0時）。

NASA表示，2001 FO32下次最接近地球的時間點為2052年。

© 2021 AFP