Delta亞變異株個案增 英當局表示密切關注

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（法新社倫敦19日電） 英國政府今天表示，正密切關注新型冠狀病毒Delta變異株的一個亞變異株（subvariant），不過沒有證據顯示其傳播力更強。

英國首相強生（Boris Johnson）發言人表示，英國政府正「密切關注」由Delta變種病毒變異而成的病毒株AY.4.2，但沒有證據顯示其傳播力更強。

發言人告訴記者，當局正密切關注疫情發展，會在必要情況下毫不遲疑採取行動。

倫敦大學學院（University College London）計算系統生物學教授暨基因研究所所長巴盧（Francois Balloux）表示，於2020年4月首次基因定序的AY.4.2，擁有在其他變異株所發現的兩個棘狀蛋白突變。

他說，這種亞變異株在英國以外地區「罕見」，迄今僅在美國發現3例。

巴盧說：「由於AY.4.2的盛行率仍相當低，因此即使傳播力增加10%，也只會導致少數額外病例。」「它並沒有推升英國最近的疫情。」

巴盧說：「AY.4.2無法與Alpha和Delta變異株相提並論。因為Alpha和Delta變異株的傳播力，比當時流行的任何一種病毒株都高很多（高出50%或以上）。」

他說：「我們正在應付傳染力的潛在微幅增加，這不會對疫情產生類似（Alpha和Delta）的影響。」（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP