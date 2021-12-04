Delta仍是COVID-19主流變異株 專家籲接種第3劑疫苗

（法新社巴黎4日電） COVID-19變異株Omicron出現後，現行疫苗能否延緩這種快速傳播的新變種病毒、能否保護接種者免於重症，至今仍未可知。但專家表示，Delta變異株依舊是主要威脅，呼籲接種追加劑。

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實驗室仍在研究疫苗對抗Omicron變異株的效力，結果預料將在數周內出爐。

在此同時，Delta變異株仍是最主要傳播的病毒，專家、各國政府與疫苗製造商都呼籲民眾，如果可能，應盡量接種追加劑。

Delta變異株已被證實，比起Alpha、Beta和Gamma變異株，更能突破疫苗的防護力。但接種疫苗仍能高度有效避免感染Delta變異株的患者發展為重症，減輕壓垮醫療資源的風險。

Delta變異株目前仍是歐洲主要流行病毒，部分國家試圖加快腳步，趕緊替民眾接種第3劑疫苗。

英國首相強生（Boris Johnson）設定目標，要在明年1月底前讓所有成人接種第3劑，把第2、第3劑的接種間隔時間從6個月縮短至3個月。

輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）在美國申請授權，讓16、17歲青少年可使用輝瑞/BNT疫苗追加劑。

法國政府最高疫苗顧問費雪（Alain Fischer）說，「現在放慢腳步會是一大錯誤」。

BioNTech公司執行長吳沙忻（Ugur Sahin）11月30日表示：「我們要傳達的訊息是：別驚慌，計畫依舊不變：加快施打第3劑追加疫苗。」

© 2021 AFP