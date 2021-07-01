Delta疫情恐傷經濟復蘇 亞股多數收低

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（法新社香港1日電） 亞洲股市今天走勢乏力，收盤跌多漲少，未受美股再創歷史新高激勵。投資人關注迫使數國恢復封鎖措施的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta變異株疫情，並擔心經濟復蘇速度。

投資人也把目光放在即將公布的美國就業報告。由於昨天公布的民間就業成長優於預期，令人期待正式報告將有強勁結果。果真如此，外界也會對全球最大經濟體美國的成長情況更感樂觀。

儘管未來幾個月通貨膨脹預料將繼續升溫，但市場對於美國聯邦準備理事會（Fed）可能太早或太快緊縮超寬鬆貨幣政策的憂慮已緩解。原因是央行官員表明，減碼行動將會審慎。

紐約股市標普500指數昨天收盤連續第5個交易日改寫新高紀錄，使得上半年總結上漲超過14%。利多來自數據顯示，美國民間企業6月增加69萬2000名就業人口，遠多於預期。

不過，亞洲股市經歷過去3個交易日震蕩後，今天大多收低。其中東京股市下跌0.3%，未受日本銀行（Bank of Japan）企業短觀調查顯示主要製造商信心來到2018年以來最高水準激勵。

上海、雪梨、新加坡、首爾、台北和孟買股市今天也全數收黑；但威靈頓、馬尼拉、曼谷、吉隆坡和雅加達股市收紅。香港股市則因國定假日休市。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）

© 2021 AFP