Delta疫情擴散 亞股漲跌互見

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港21日電） 投資人對全球經濟感到樂觀，但又擔憂迅速擴散的Delta變異病毒株疫情，多空拉鋸造成市場震蕩。亞洲股市今天稍早追隨昨晚美股走揚，接近尾盤漲勢無以為繼，收盤走勢分歧。

過去幾個月，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種行動持續及政府和央行提供龐大支援，令投資人信心增強。但近幾周全球各地新增染疫人數躥升，一些地方被迫再度實施封鎖和限制措施，恐影響全球經濟復蘇，投資人信心因此受打擊。

相關憂慮不斷升溫，最終引發近期一再創新高的美國股市大跌，交易商轉往美國公債、黃金和日圓等資產避險。

這一切主要歸咎於具高度傳染力的Delta變種病毒如野火般在各國擴散，即使疫苗覆蓋率高的國家也未倖免。不過，較令人擔憂的還是一些國家推動疫苗接種的速度不夠快。

然而分析師表示，短期情況雖不樂觀，但投資人把目光投向經濟復蘇展望，股市出現一波下跌是可以預期的。

坎伯蘭顧問公司（Cumberland Advisors）分析師柯多克（David Kotok）表示：「市場重挫，投資人受到驚嚇，害怕Delta變異株疫情；但另方面有人認為，我們有天終將克服疫情，屆時會出現全球經濟復蘇。」

美股3大指數昨天收盤全數上揚逾1%，亞股今天卻難以追隨強勁漲勢。

東京股市收高0.6%，上海股市收漲0.6%，雪梨、新加坡、威靈頓、曼谷、雅加達也全數收紅；但香港、首爾、台北、馬尼拉和吉隆坡股市則收黑。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP