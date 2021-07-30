Delta病毒肆虐 菲律賓大馬尼拉逾1300萬居民面臨封城

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（法新社馬尼拉30日電） 菲律賓政府今天宣布，首都大馬尼拉地區超過1300萬居民，從下周起將重新開始封城，試圖藉此抑制傳播迅速的Delta病毒。

專家警告，Delta變異株導致確診人數暴增，如果不對人口稠密的馬尼拉緊縮限制，恐怕在未來數周將癱瘓醫院體系。

菲國總統發言人羅奎（Harry Roque）在電視發表聲明表示： 「我們必須做出這個艱難決定，以挽救性命。」

羅奎表示，餐廳內用與聚會禁令即刻生效，為期2周的居家命令則從8月6日起實施。

菲律賓目前累計超過150萬人確診，在東南亞地區居第2高，並有近2萬8000人病故。

菲律賓目前有超過200起Delta病例，多為境內傳染，令人憂心菲律賓會和鄰國同樣遭到這種更具傳染性病毒株侵襲。

對政府防疫施政提出建議的獨立研究團隊OCTA呼籲政府立即對馬尼拉實施封城，並警告如果不採取行動，到了8月中旬，每日確診人數可能會翻至3倍，來到3000 人。

由於全球供貨量吃緊和後勤挑戰，菲律賓同樣苦於無法讓更多人接種疫苗，目前僅780萬人，或整體人口的7％完成接種2劑疫苗。

© 2021 AFP