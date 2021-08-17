Delta變異株疫情打擊經濟復蘇 亞股多收黑

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（法新社香港17日電） 亞洲股市今天普遍收跌，前一天的華爾街股市雖再創收盤新高，但投資人憂心Delta變異株疫情飆升，恐造成全球經濟復蘇踩煞車。

前一天的美股主要指數開盤走勢不振，隨着逢低承接買盤進場帶動，道瓊和標準普爾500指數終場反彈微幅收高，連續第5個交易日創收盤新高。

岡三網路證券公司（Okasan Online Securities）資深策略師伊藤嘉洋（Yoshihiro Ito）指出：「只要新增確診數持續攀升至紀錄高點，投資人士氣難振。」

北京當局開始出手打壓民間企業，造成投資人不安後，中國市場也受到拖累，香港股市今天下挫，上海股市也收跌。

中國重啟地方防疫封鎖措施，和廣泛的旅行限制，對國內快速的經濟復蘇帶來威脅，中國本周公布7月零售銷售和工業生產減緩，也讓全球復蘇前景受到打擊。

香港澳盛銀行集團首席大中華經濟學家楊宇霆（Raymond Yeung）指出，這些數據「顯示經濟快速失去動能」。

他指出，Delta變異株相關病例激增，也對8月經濟活動增添額外風險。

港股恆生指數收挫435.59點，或1.66%，來到25745.87點。

上海綜合股價指數收跌70.37點，或2.00%，來到3446.98點。深圳綜合股價指數收挫61.86點，或2.52%，來到2392.49點。

至於亞洲其他股市，日股日經指數今天收跌0.36%，首爾股市收跌0.89%，台北股市收挫1.17%，雪梨股市收跌0.94%，新加坡股市收跌0.86%。

紐西蘭新增確診一起社區病例，6個月來首見，總理今天宣布全國封城3天。威靈頓股市收跌0.67%。

馬來西亞股市今天則是逆勢收漲1.38%。

© 2021 AFP