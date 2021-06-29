Delta變異病毒擴散 俄羅斯單日652死創新高

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（法新社莫斯科29日電） 俄羅斯今天通報過去24小時有652人染疫死亡，創下自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發以來單日不治人數新高。

將在7月2日舉辦2020年歐洲國家杯8強賽事的城市聖彼得堡，也通報單日不治人數創下119人新高紀錄。俄羅斯正努力因應由高傳染性Delta變異病毒引發的染疫人數激增狀況。

一些專家說，俄羅斯大幅低報染疫死亡人數，只統計驗屍被發現染疫為主要死亡原因的病例。

俄羅斯全國確診數新增2萬616人，染疫總數已達到近550萬人。根據法新社統計，俄國確診數在全球排名第5。

在過去幾周，確診人數激增重創聖彼得堡和首都莫斯科，當局重新採取防疫限制措施。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）說，首先在印度發現的Delta變異病毒占首都確診病例9成。

俄羅斯已有13萬4545人染疫死亡，是歐洲不治總數最多的國家，但當局仍被指控淡化境內疫情嚴重程度。

俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）4月底表示，自疫情開始以來，俄羅斯至少有27萬人不治。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2021 AFP