Delta變異病毒肆虐 斐濟首度承認社區傳播普遍

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（法新社斐濟蘇瓦25日電） 斐濟已通報單日新增300多起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，衛生部門主管首度承認，社區傳播現象普遍。

不過，斐濟當局仍然反對實施全國封鎖的主張，聲稱全境93萬多人口不願遵守衛生防疫規定，將使封鎖措施無效。

斐濟衛生部常務次長詹姆斯・方（James Fong）昨天晚間宣布，單日新增病例達308起，使從4月開始出現的第2波疫情確診總數達到近2800例。

詹姆斯・方承認要求封鎖的呼聲存在，但表示斐濟民眾守法精神差，當局也沒有能力強制執行，特別是在人口稠密且風險最高的貧民區。

斐濟一整年來都沒有任何社區傳播病例，直到4月份為止，當時傳播快速的Delta變異病毒引起了第2波疫情。

隨着染疫數據持續激增，並且是每9天倍增，政府衛生主管薩胡坎（Aalisha Sahukhan）說：「所有的證據都顯示，社區傳播已普遍出現。」

她說：「隨着病例的不斷增加，我們預期重症和死亡病例也會不斷增加。」

「雖然我們的重症病例還不到令醫院無法負荷的數量，但從疫情期間社區傳播廣泛的其他國家例子來看，這是非常可能出現的狀況，我們正準備因應。」（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）

© 2021 AFP