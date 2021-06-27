Delta變異病毒肆虐 莫斯科單日144例不治創新高

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（法新社莫斯科27日電） 根據官方數據，莫斯科今天通報過去24小時新增144例感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡，這是疫情爆發以來，單日染疫不治人數的新高紀錄。

在莫斯科創新紀錄的前一天，2020年歐洲國家杯（Euro 2020）主辦城市聖彼得堡也創下單日染疫死亡新紀錄。在聖彼得堡舉行的8強賽事將在7月2日於數千名球迷面前登場。

俄羅斯幾周以來染疫人數激增，這歸咎於首度在印度發現的高度傳播的Delta變異病毒。

俄羅斯在過去24小時通報599人染疫死亡，使官方統計的不治總數來到13萬3282人。另外，也通報新增約2萬538例確診，使全國染疫總數達到540萬人。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）26日晚在電視發表談話表示，莫斯科一直是俄羅斯疫情的重災區，每天約有2000人染疫送醫救治。

「我們已經動員2萬張病床，其中有1萬4000張病床已收治患者。這真是太多了。」

俄羅斯是世界上第6大疫情重災區，也是歐洲染疫最嚴重的國家。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

© 2021 AFP