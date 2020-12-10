DoorDash股價暴漲 拉開獨角獸企業上市榮景序幕

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（法新社舊金山9日電） 餐飲外送新創企業DoorDash在美國股市一上市就飆漲，替短租房屋網站Airbnb等數家新創企業陸續上市的榮景拉開序幕。

DoorDash首次公開募股（IPO）價位為每股102美元，今天一開盤就暴漲超過80%，收盤時達每股189.51美元。

新興科技企業在新型冠狀病毒疫情期間促進生活方式轉變，市場前景正好，位於舊金山的DoorDash募到34 億美元資金，市值在開盤時達390億美元。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）說：「在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情背景下，餐飲外送是許多消費者購得三餐的主要管道，這個趨勢看起來隨着第2波疫情在加速。」

他還說，首次公開募股和股市的熱烈反應，反映了投資人對這些新興成長企業故事的興趣。

今年6月，在一場私人募資中，DoorDash價值被認為達160億美元，如今DoorDash初登股市的表現，讓市值增加不只一倍。

分析師說，繼DoorDash之後，還有一連串「獨角獸企業」等着上市，也就是成立不到10年、市值估計在10 億美元以上的新創科技公司。預料Airbnb今晚將公布明早首次公開募股的開盤價。

© 2020 AFP