EasyJet拒絕收購提案 另覓20億美元資金活水

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（法新社倫敦9日法新電報導）英國廉價航空公司易捷（EasyJet）今天揭露拒絕了一宗收購提案，並已規畫取得約20億美元（約新台幣554億元）救命金，以走出COVID-19疫情對航空業造成的衝擊。

飛機上不提供非必要服務的EasyJet發布聲明表示，董事會近期接獲主動提出「附有多項條件的全股票」收購提案，經審慎評估後認為，出價「根本上低估」EasyJet價值，因此一致同意予以拒絕。

根據彭博（Bloomberg News）報導，提出收購案的是匈牙利廉航威茲航空（Wizz Air）。

EasyJet還說，這名可能買主其後已確認不再考慮提案收購。EasyJet如今將發售新股、籌資約12億英鎊（約16億美元），藉此「促進與加速集團自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊復蘇」。

此外，EasyJet表示已取得一份新的信用額度，總額4億美元。

EasyJet執行長隆格蘭（Johan Lundgren）表示，在「歐洲航空業正從疫情走出」的時刻，這些新資金將有利EasyJet成長及善用各項投資機會。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP