Elle將全面向皮草說不 開全球大型雜誌先河

（法新社翠屏諾頓2日電） 知名雜誌Elle今天宣布將在其全球編輯和廣告內容中停止推廣皮草，成為大型出版刊物首例。Elle國際總監貝索羅洛匹茲表示，盼提高動物福利意識，促進更人性化的時尚產業。

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Elle雜誌為法國拉卡戴爾集團（Lagardere）所有，內容聚焦生活、時尚等題材，在全球發行45個不同版本，從墨西哥到日本擁有約3300萬名讀者，每個月線上訪客有1億人次。

Elle國際總監貝索羅洛匹茲（Valeria Bessolo Llopiz）在年度時尚產業大會表示，皮草不再被接受，「在我們（雜誌）頁面和數位媒體上出現動物毛皮，已不再符合我們以及我們讀者的價值觀」。

貝索羅洛匹茲參加於英國翠屏諾頓（Chipping Norton）登場的時尚媒體公司The Business of Fashion活動Voices 2021。她說：「是時候由Elle發聲了…拒絕虐待動物。」

貝索羅洛匹茲指出，Elle雜誌盼能「提高動物福利意識」並「促進更人性化的時尚產業」。

目前已有13個版本的Elle雜誌停用皮草，2022年1月1日起另20個版本也將棄用，剩餘的版本則在2023年開始向皮草說不。

貝索羅洛匹茲告訴法新社，Elle雜誌將棄用皮草這一動作反映了消費者需求不斷改變的本質，「皮草已經過時」，許多品牌幾年前就已「去皮草」。

她說：「我們正處在一個新時代，Z世代（出生於1990年代末至2010年代初）作為時尚和奢侈品牌的黃金目標（客群），他們對永續性和倫理道德方面懷抱着極大期望。」

美國人道協會（Humane Society of the United States）時尚策略總監史密斯（PJ Smith）樂見Elle雜誌的決定，並期待其他時尚雜誌跟進。

他說：「這一宣布將點燃整個時尚界的正向改變，並有可能拯救無數動物免於痛苦生活和殘酷死亡。」

© 2021 AFP