F-35軍購陷僵局 阿拉伯聯合大公國暫停與美國相關談判

（法新社華盛頓14日電） 阿拉伯聯合大公國今天揚言取消大量採購美國F-35戰機的軍購案，以抗議華府因憂心中國間諜活動所訂定的嚴格條件；但雙方都說，希望解決相關爭端。

廣告 繼續瀏覽後續

美國前任總統川普推動這項230億美元軍售過關，一般認為，川普此舉，是為了報答阿聯承認以色列；但拜登上任後，承諾對此案進行更進一步的審查。

阿聯官員說：「阿聯已通知美國，會暫停購買F-35的討論。」「技術要求、運作自主權的限制以及成本／利益的分析，都促使我們重新評估。」 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）數天前造訪阿聯時，阿聯同意以140億歐元向法國採購80架飆風戰鬥機（Rafale），顯示這個富產石油的波斯灣國家除了美國還有其他替代選擇。 但阿聯官員表示，儘管目前宣布暫停F-35談判，美國仍是阿聯採購先進設備的首選。美國國務院發言人也說：「我們希望解決未解決的問題。」

五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，在技術移轉前討論規定是慣例，「對這些終端使用者的規定以及對美國國防裝備的保護是沒有商量餘地、普遍性的作法，並非只針對阿聯。」

拜登所屬民主黨議員試圖阻止這項軍售未果，其反對的部分原因是阿聯參與沙烏地阿拉伯在葉門領導的血腥攻勢，以及阿聯支持利比亞軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）。 中國在阿聯這個美國盟邦的參與日深，包括在阿聯首都阿布達比附近港口進行工事，也讓美國益感關切。

率先報導軍售僵局的「華爾街日報」（The Wall Street Journal）表示，由於美國擔心中國間諜會從中竊取機密，對於出售F-35給阿聯，美國堅持要求嚴守相關條件。

© 2021 AFP