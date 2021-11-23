FBI未追查線報 佛州校園槍擊受害家屬將獲賠

（法新社邁阿密22日電） 美國司法部預計將支付1億3000萬美元（約新台幣36.5億元）給2018年佛羅里達州派克蘭校園槍案的受害者家屬，因為聯邦調查局在案發前未能追查2起有關槍手的線報。

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2018年2月14日情人節，當年19歲的槍手克魯茲（Nikolas Cruz）拿着合法購得的AR-15攻擊步槍，闖入他曾就讀的派克蘭（Parkland）道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）開槍濫射，造成14名學生與3名教職員工死亡，另有17人受傷。

一名女子於案發6周前看見克魯茲在社群媒體上發出有關儲備武器和彈藥的貼文後，曾致電聯邦調查局（FBI）的通報專線。

這名女子提到她害怕克魯茲會「溜進一所學校並開始亂槍掃射」，表示「我知道他會暴走」。

而一名Youtube頻道主在槍擊案發生的5個月前曾舉報自己一支影片底下的留言，當時一名自稱「尼可拉斯．克魯茲」的網友在該則留言中自稱將成為「專業校園槍手」。

槍擊案發生的幾天後，FBI便坦承未針對2起接獲的情資進行後續追蹤。

「紐約時報」報導，FBI坦承疏失一事讓受害者家屬深受衝擊，他們控告FBI的過失行為。

現年23歲的克魯茲上個月對17項謀殺罪名認罪，並說他「深感愧疚」。克魯茲正在等候量刑，檢方曾表示將求處死刑。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）

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