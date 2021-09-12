FBI首度解密911調查文件 劫機犯在美有同夥接應

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（法新社華盛頓11日電） 美國拜登政府今天解密聯邦調查局（FBI）一份備忘錄，內容強化對沙烏地阿拉伯官方涉及2001年9月11日劫機恐攻的懷疑，不過罹難者家屬希望對沙國提告的證據仍遠遠不足。

這份日期為2016年4月4日的備忘錄直到現在才被解密，內容顯示貝佑敏（Omar Bayoumi）與2名蓋達組織（Al-Qaeda）特工間的關聯。

貝佑敏當年身分為學生，但疑似也是沙國情報特工，而蓋達成員哈茲米（Nawaf al Hazmi）和米德哈（Khalid al Midhar）則參與策畫當年劫持4架客機衝撞紐約及華府目標的恐攻行動。

這份文件是基於2009年和2015年對身分保密消息人士的訪談內容所建立，詳述哈茲米和米德哈2000年恐攻發生前抵達南加州時，與貝佑敏間的聯繫和會面。

文件也加強了哈茲米、米德哈與洛杉磯法赫德國王（King Fahad）清真寺保守派伊瑪目圖梅里（Fahad al Thumairy）和沙烏地領事館一名官員間已獲外界所知的關係。

文件指出，與這名消息人士有關的電話號碼顯示，哈茲米和米德哈人在加州時，幾名協助過兩人的人士曾互有聯繫，包括貝佑敏、圖梅里，及這名消息人士本人。

文件表示，這名消息人士向FBI表示，貝佑敏除了學生的正式身分外，在沙國領事館還曾具有「非常高的地位」。

備忘錄寫道：「貝佑敏對哈茲米和米德哈的協助包括翻譯、旅行、住宿和提供資金。」

備忘錄也提到，FBI消息人士的妻子表示，貝佑敏常談到「聖戰」。

備忘錄進一步透過會面、電聯和其他通訊方式，查出貝佑敏、圖梅里和美國出生的神職人員阿拉奇（Anwar al Alaki）互有關連。阿拉奇後來成為蓋達組織重要人物，2011年在葉門一場無人機空襲行動中喪命。

對外公布的文件仍然經過大量編輯，且並未提供沙國政府與劫機者間明確且直接的關連。"

© 2021 AFP