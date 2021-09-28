FBI：美2020年殺人案暴增30%

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（法新社華盛頓27日電） 美國聯邦調查局（FBI）今天表是，美國2020年的殺人案件較前一年暴增約30%，達到約2萬1500件。

美國不少大城先前已通報去年殺人案件數增加，但FBI給出的數字較得以看清問題全貌。

這是自FBI1960年代開始搜集相關數據以來驟升幅度最高的一次，但整體殺人案件量仍低於1980年代。

美國2020年殺人案件飆升大多是從去年6月之後，全美各地無一例外，南部的路易斯安納州依舊是殺人案件率最高的州。

根據FBI這份「統一犯罪報告」（Uniform Crime Report），去年77%的殺人案是槍殺，較2019年的74%又增加3個百分點。

專家圈對為何去年殺人案件會暴增尚無明確解釋，但多認為與COVID-19疫情帶來的不穩定、槍枝銷售持續攀升等脫不了干係。

FBI表示，報告收取來自聯邦、各州、郡、城市、大學校院及原住民等約1.6個單位機構的通報數據。

FBI尚未公布今年到目前的殺人案件數，但從幾個大城的數字顯示，殺人案件的攀升趨勢未見緩和。

根據世界銀行（World Bank）的數據，美國2018年每10萬住民里會發生6.5件兇殺案，墨西哥則是每10萬人35件、巴西27件，俄羅斯8件，得國與法國則每10萬人僅1件。

© 2021 AFP