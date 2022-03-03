Fed主席溫和升息說安撫市場 亞股延續美股漲勢

（法新社香港3日電） 亞洲股市延續前一天的美股漲勢，今天多收高，美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示，聯準會將漸進升息以對抗通膨，安撫了投資人對升息的疑慮。此外，在烏克蘭衝突持續衝擊能源市場的情況下，國際油價逼近每桶120美元。

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聯準會主席鮑爾昨天告訴美國會議員，他支持溫和的升息步伐，本月升息25個基點。他試圖在抑制物價上揚的同時， 維護經濟復蘇，物價目前正以40年來最快的速度攀升。

鮑爾也對烏克蘭遭入侵、當前的戰爭、國際制裁，以及未來的事件，對美國經濟帶來的短期衝擊提出警告。

鮑爾支持溫和升息，安撫了市場憂心聯準會官員可能宣布升息50個基點的疑慮。近月來，聯準會緊縮貨幣政策對市場投下陰影，也讓近2年來的漲勢嘎然停止，如今烏克蘭危機更讓後市雪上加霜。

花旗集團（Citigroup）策略師歐唐納爾（William O'Donnell）和艾克頓（Edward Acton）表示，鮑爾的評論「透過排除3月升息50個基點，安撫了風險市場。同時也承諾在接下來的會議中對通膨保持警戒」。

前一天的華爾街股市三大指數全面走高，漲幅都超過1個百分點。

亞洲股市今天接棒上漲，日股基準日經指數收漲0.7%，來到26577.27點。港股恆生指數收漲0.6%，來到22467.34點。上海綜合股價指數則逆勢收跌0.1%，來到3481.11點。

至於其他亞洲股市，雪梨、威靈頓、首爾、台北、新加坡、曼谷等股市都上揚。

在國際油價方面，倫敦布倫特原油期貨持續飆漲，一度漲至每桶119.84點，創2012年初以來首見；紐約西德州中級原油觸及每桶116.57美元，自2008年以來首見。

國際社會在憂心對物價和消費者的衝擊下，對俄制裁雖未包括俄國生產的石油， 但銀行撤資和船運費用攀升，導致石油交易越來越緊俏。

此外，石油輸出國家組織（OPEC）和俄羅斯在內的其他主要產油國2日拒絕增產幅度超乎之前達成的協議，讓外界期待藉增產緩解供給壓力的希望落空。

而美國和其他29個國家達成協議，從戰略儲備中釋出6000萬桶原油，對抑制節節上揚的油價作用不大。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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