Fed主席重申維持貨幣寬鬆 亞股跟隨美股走高

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（法新社香港25日電） 聯邦準備理事會（Fed）再度保證，除非絕對必要，否則不會升息，帶動亞股今天普遍走高，投資人同時也受到疫苗正面發展的激勵。

市場預期全球經濟將一飛衝天，帶動近幾周股市攀漲，但也出現股市反彈，和美國政府即將推出的刺激方案將點燃通膨，迫使聯準會扭轉超寬鬆貨幣政策的疑慮。

借貸成本將來會增加的前景，引發世界各國股市湧現賣壓，觀察家原已擔心泡沫已經成形，以及修正即將來臨。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）連續第2天重申，在通膨率長期維持在2%目標和失業率受控之前，聯準會承諾會持續祭出財政刺激措施。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）說：「技術上…鮑爾在聽證會中沒有透露多少新消息。他實際上重申聯準會的承諾，也就是在『取得進一步重大進展』之前會維持超寬鬆政策。」

「拜施打疫苗計畫之賜，有鼓舞人心的跡象顯示美國經濟復蘇可能進入更強勁的階段，加上最近股價也上漲，市場擔心鮑爾可能較沒興趣支撐經濟。」

東京股市上漲1.67%，香港股市上揚1.20%，上海股市揚升0.59%，台北股市上漲1.48%，首爾股市勁揚3.50%，雪梨股市上揚0.83%，新加坡股市揚升1.67%，雅加達股市上漲0.62%。

威靈頓股市下跌1.15%，馬尼拉股市下挫0.86%。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）

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