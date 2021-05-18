Fed官員：美國復蘇可能會前所未見

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（法新社華盛頓17日電） 美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）一位官員今天表示，美國經濟要從2019冠狀病毒疾病造成的嚴重衰退中復蘇需要時間，類似上個月僱用數據低迷的狀況偶爾還是會發生。

聯準會副主席克拉里達（Richard Clarida）今天發表這番看法之際，政府數據顯示美國4月間僅新增26萬6000個工作，遠低於預期，讓今年就業與成長強勁復蘇的預測增添變數。

克拉里達在與亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克（Raphael Bostic）談話時表示：「我們的工作職缺仍比14個月前少800多萬個，所以勞動市場仍有很大的缺口。但我也認為，要重啟一個20兆美元的經濟體，得比關閉這個經濟體花更多時間。」

克拉里達表示：「這是空前的震撼，造成空前的衰退，而我們或許會有前所未見的復蘇。」

世界最慘重的2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情2020年重創美國經濟，造成數以千萬計人遭解僱，成長萎縮3.5%。隨着疫苗問世，疫情趨緩，美國經濟今年預料會強勁反彈，克拉里達表示，成長可能高達7%。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP