Fed官員：虛擬貨幣狂熱或許就像一波爛流行

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（法新社華盛頓28日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）高階官員今天說，全球目前對數位產品的狂熱，包括將虛擬貨幣納入正式貨幣的呼聲，或許和一波時尚流行盛極而衰有着相似之處。

聯準會副主席奎爾茲（Randal Quarles）警告，美國「幾世紀以來對新奇事物的狂熱」最後雖然都帶來好處，但若這樣的狂熱和美國人老愛吹捧又怕跟不上時代的傾向相結合，卻可能導致集體盲從，最終形成急就章、被迷惑的狂熱或流行。

奎爾茲在猶他州銀行家協會（Utah Bankers Association）的演說中指出，中央銀行數位貨幣（CBDC）可能產生重大風險，或許也無法解決現有金融體系的任何問題。他再度質疑美國是否需要央行數位貨幣，亦不認同這個想法背後衝昏頭的「狂熱」。

當1980年代一度蔚為風潮的垮褲流行褪去，「頂多隻留下莫名奇妙或不好意思」的感覺，但一旦牽扯到貨幣，後果可能更加嚴重。

「在對新事物抱持樂觀幻想之前，我認為需要針對CBDC的前景進行審慎、具批判性的分析。」

他說，聯準會CBDC可能「成為吸引網路攻擊和其他安全威脅等的目標」，或被用來洗錢。

他說，比特幣等虛擬貨幣吸引人之處為「新鮮感及可匿名性」，「黃金總會閃耀光芒，但是新鮮感就如同其字義，最後會慢慢消退。因此幾乎可以確信，比特幣之流終究只是具風險、投機性的投資工具，而非畫時代的支付方式」。

© 2021 AFP