FIFA公布年度最佳球員候選名單 萊萬有望連莊

（法新社洛桑22日電） 國際足球總會（FIFA）今天公布2021年最佳球員候選名單11人，去年得主波蘭足球前鋒球星萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）依然上榜，連莊機會不小。

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入圍者還有阿根廷的梅西（Lionel Messi）、葡萄牙的C羅（Cristiano Ronaldo）、法國的本澤馬（Karim Benzema）、義大利的若日尼奧（Jorginho）、法國的姆巴佩（Kylian Mbappe）。

巴西的內馬爾（Neymar）、挪威哈蘭德（Erling Haaland）、比利時的德布勞內（Kevin De Bruyne）、埃及的薩拉（Mohamed Salah）及法國的坎特（N'Golo Kante）。

評選主要是依據球員在2020年10月8日至2021年8月7日間的表現評比。去年萊萬擊敗梅西、C羅獲獎。

至於最佳女選手，入圍者包括西班牙女將普特拉斯（Alexia Putellas）、埃爾莫索（Jennifer Hermoso）、邦馬蒂（Aitana Bonmati）與挪威的葛蘭姆漢森（Caroline Graham Hansen）等人。

最佳教練則以率切爾西歐冠封王的圖赫爾（Thomas Tuchel）、率義大利拿下2020歐國杯冠軍的曼奇尼（Roberto Mancini）呼聲最高。

其他角逐最佳教練人選還有佛利克（Hansi Flick）、瓜迪歐拉（Pep Guardiola）、孔蒂（Antonio Conte）、西蒙尼（Diego Simeone）及斯卡洛尼（Lionel Scaloni）。

三項得獎人將在明年1月初揭曉，頒獎典禮訂於1月17日。

© 2021 AFP