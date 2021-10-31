G20峰會揭幕 批准全球最低企業稅率15%

（法新社羅馬30日電） 為期兩天的20國集團（G20）領袖高峰會議今天在羅馬登場，與會的全球主要經濟體領袖正式為一項全球稅改協議背書。

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這是G20領袖過去2年來首次實體聚會，與會領袖廣泛支持針對跨國企業巨擘課徵最低15%稅率。

出席會議的美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，G20領袖正式為課徵最低15%企業稅的全球稅改協議背書，並讚揚此為「歷史性」步驟。

葉倫發表聲明說：「今日，每一位G20領袖都支持新國際賦稅規範的歷史性協議，包括將會終結有害的各國競相壓低企業稅率競賽的全球最低企業稅。」

約136國已簽署經濟合作暨發展組織（OECD）斡旋達成的全球稅改協議，以更公平地對跨國企業課稅並實施最低15%全球企業稅。前述國家加總起來代表逾90%全球國內生產毛額（GDP）。

這項迷你稅改革命預定2023年生效，但其最後期限可能會推遲，部分是由於不少美國國會議員抗拒。

此稅改的第一個支柱涉及就獲利所在地點對企業課稅，而非僅就企業總部所在地點，這在美國國會遭遇強烈反對。

諸如谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）和蘋果（Apple）等美國網路巨擘，尤其是此新全球規範鎖定的目標，它們擅長把總部設在低稅率國家境內，將獲利應繳交的稅壓至最低。

© 2021 AFP