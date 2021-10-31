G20峰會落幕 凈零碳排放未設定具體期限

（法新社羅馬31日電） 20國集團領袖今天承諾，要把全球平均氣溫增加控制在只比工業化以前的時代高出攝氏1.5度以內，不過針對實現凈零談碳排放，卻沒有設定明確期限。

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法新社報導，為期兩天的20國集團（G20）領袖峰會在義大利羅馬閉幕，法新社報導，根據峰會發表的最終公報，要落實全球平均氣溫增加不超過攝氏1.5度的目標，並採取有意義和有效的措施。

G20會員國另承諾，針對碳排放要採取行動。但是實現凈零碳排放，並未設定具體目標。G20會員國碳排放佔全球總量的80%。

專家表示，實現全球平均氣溫增加不超過1.5攝氏度的目標，意味着至2030年，全球溫室氣體排放量將削減近一半，並且在2050年達成「凈零」。但G20沒有明訂具體日期，只提及在「本世紀中葉前後」凈零。

中國是目前全球最大的碳排放國，雖然計畫在2060年前實現經濟碳中和，對於各方要求提出短期目標的施壓卻一直抵制。

與此同時，印度則主張，若2050年實現凈零排放是全球目標，那麼富裕國家應提前10年實現碳中和，使新興國家得享更多的碳排放配額。（譯者：曹宇帆）

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