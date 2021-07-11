G20憂Delta變異株拖累經濟 籲改善疫苗接種行動

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（法新社巴黎10日電） 20國集團（G20）各國財長今天警告，Delta變異株可能拖慢全球經濟復蘇，呼籲改善全球各地的疫苗接種行動。

G20各國財長透過最終聲明表示，全球經濟復蘇一事的特點是國際間和各國內部存有嚴重差異，且「仍有下行風險，特別是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新變異株的擴散」。

各國財長也針對全球各地「疫苗接種不同步」的危險示警。

最早在印度出現且擴散迅速的Delta變異株為主要顧慮，Delta變異株在亞洲和非洲爆發疫情，也推升歐洲和美國染疫人數。

法國經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）表示「我們G20成員的經濟預測相當不錯」，但他警告：「經濟穩健且快速復蘇的唯一威脅就是變異株，以及新一波疫情。我們必須改善全球各地的疫苗接種行動。」

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）接受法新社訪問時更大膽直言，英國已展現「疫苗在預防染疫住院和病故方面相當有效，即使是面對Delta變異株」。

他說：「我想這點讓我們有信心往前邁進，並緩慢安全地重啟我們的經濟和國家。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP