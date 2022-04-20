G20財長峰會即將召開 俄烏戰爭可能主導議題

（法新社華盛頓20日電） 20國集團（G20）的各國財政官員今天將開會，商討債務攀升、可能發生糧食危機等全球挑戰的因應對策，但前提是他們能克服俄羅斯入侵烏克蘭而引發的緊張局勢。

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俄國侵略烏克蘭的戰爭將主導G20財長和央行總裁會議，這是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）在2月下令入侵烏克蘭以來的首次G20會議。

美國政府一名高階官員表示，如果俄國官員參與會議，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）將抵制部份會議，其他國家也說會追隨美方立場。

這種抵制威脅突顯出G20所面臨的混亂，專家認為，G20在這次會議很難有機會就氣候變遷、減免窮國債務等全球挑戰議題達成共識。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）政經學者古德曼（Matthew Goodman）表示：「我認為希望應該很低，很難看出G20要如何在面對烏克蘭危機的情況下齊心合作。」

G20今年由印尼擔任輪值主席國，這個集團包括美國、中國、印度、巴西、日本和歐洲數國等主要經濟體。

各國官員將於世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金（IMF）在美國華府召開春季會議期間，以視訊方式進行會議。

© 2022 AFP