G7外長會談 關注中俄緬甸等地緣政治議題

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（法新社倫敦4日電） 七大工業國集團外長今天將在英國會談，為6月高峰會做準備，他們呼籲採取緊急聯合行動，對付最急迫的全球威脅。正式議程上的議題包括中國、緬甸、利比亞、敘利亞和俄羅斯。

七大工業國集團（G7）高峰會將於6月11日到13日在英國的康瓦爾（Cornwall）舉行，各成員國外交部長事先在倫敦集會。這是G7兩年多以來首次舉行的外長面對面會談。

他們也將討論衣索比亞的暴力、伊朗和北韓、索馬利亞、非洲沙赫爾（Sahel）地區及西巴爾幹地區等議題；英國政府表示，這些都是「十萬火急的地緣政治議題，可能危及民主、自由和人權」。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天會面，兩人都堅決認為必須採取更團結一致的立場。

有關北韓，布林肯說，若北韓想在外交上參與美國處理核議題的新政策，就應主動有所表示。

至於中國與俄羅斯，拉布表示，改善關係的「門是敞開的」，「但這還要看（他們的）所作所為」。西方國家一向指責中國壓迫新疆維吾爾族群、打壓香港自由。

在緬甸議題上，G7各國外長將討論2月軍方發動政變後的局勢，並將收到一份報告，預料拉布將呼籲夥伴國對緬甸軍政府採取更強硬的行動，例如擴大針對性制裁。

拉布在聲明中表示：「英國擔任G7輪值主席，是一個把開放民主社會團結起來、展現一致立場的機會，尤其此時亟需對付共同挑戰和新興威脅。」

布林肯也明確指出採取一致立場的必要性，同時重申美國處理氣候變遷、新型冠狀病毒疫情後復蘇等議題時，在「以國際規範為基礎的秩序」上所做的承諾。

布林肯昨晚在與拉布共同召開的記者會上說：「我們面對的多數挑戰…沒有一項是可以靠一國單打獨鬥就能有效應對的，即使是美國、英國也不能。」

他還說：「自從我經手這些議題以來，我認為，找到各國合作、協調、共同行動方式的急迫性，從未像現在這麼顯着。」

G7包括英國、美國、加拿大、法國、德國、義大利、日本。G7各國外長在這次會議中，也將與歐盟成員國外長，以及來自印度、澳洲、南非、南韓、東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國汶萊的代表們會面。

拉布表示，這些國家踴躍參與，證明了「理念相近的國傢具有同樣價值觀、想要維護多邊機制，彼此聚在一起的需求不斷增長」。

© 2021 AFP