G7外長會議 英國籲團結對付俄羅斯中國威脅

（法新社利物浦11日電） 七大工業國集團（G7）今起在英國利物浦（Liverpool）舉行兩天外交首長會議，有關俄羅斯對烏克蘭的武力威脅及中國的專斷為最主要議題，會中也呼籲團結對抗威權主義。

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法新社報導，這是英國擔任輪值主席的最後一次實體會議，此後將交棒給德國。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）在主持開幕會議時表示：「我們必須團結一致，強力對抗那些想要阻礙民主自由的侵略者。」

特拉斯昨天也與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、德國新任外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）舉行邊場會談。

特拉斯9月剛取代拉布（Dominic Raab）接掌外交大臣職位，她本月8日發表演說，提出她的外交政策願景。

她警告莫斯科，俄國若入侵烏克蘭將是「戰略上的錯誤」。此前俄羅斯在烏克蘭邊界集結大批軍力，加深各界疑慮；但克里姆林宮指這是防備基輔有任何舉動倒向大西洋公約組織（NATO）。

英國擔任G7主席國這段期間，主要聚焦因應北京在國際社會日益獨斷的行為和國內人權侵害的指控，包括對新疆維吾爾族人和其他穆斯林少數族裔的迫害。

在6月舉行的G7領袖峰會中，美國總統拜登（Joe Biden）呼籲對俄羅斯與中國採取更強硬集體立場；華府、倫敦與坎培拉本周也宣布外交抵制2022年北京冬季奧運。（譯者：紀錦玲）

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