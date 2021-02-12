G7考慮國際貨幣基金SDR 助窮國紓困疫情

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（法新社巴黎11日電） 法國消息人士透露，七大工業國集團（G7）將考慮啟動國際貨幣基金（IMF）的特別提款權（SDR），撥出5000億美元協助一些最窮困國家紓困2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

英、加、法、德、義、日、美等G7的財長與央行決策高層，12日將視訊會議。消息人士透露，會議兩大重點料為疫情大流行造成的全球經濟受創，以及各國面臨只能被迫投入少量公衛與社會安全措施的窘境。

消息人士指出，預料會中將作出類似2009年全球金融海嘯時撥發SDR的重大決策，供撒哈拉沙漠以南非洲國家紓困。

特別提款權（SDR）是IMF於1969年創設的一種用以補充成員國官方儲備的國際儲備資產。當成員國國際收支發生逆差時，可通過出售SDR來償付收支逆差或償還IMF。

迄今為止，IMF向成員國分配約合2910億美元的特別提款權，包括在全球金融危機後於2009年分配的1830 億美元。

SDR的價值由IMF根據一籃子主要貨幣來確定。通過SDR普遍分配，可以補充成員國的外彙儲備，提升其購買力，被稱為「紙黃金」，對尚未被全球金融安全網和貨幣互換網路充分覆蓋的發展中國家尤為重要。

© 2021 AFP