G7財長會議齊聚英國 料一致支持全球最低企業稅

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（法新社倫敦5日電） 七大工業國集團（G7）財政部長5日料將宣布支持一個全球性最低標門檻的企業稅率，目的是讓跨國企業尤其是科技巨擘，繳納更多稅到受疫情嚴重衝擊的各國國庫。

根據法新社看到的公報草案，全球7大富裕國家的財長和央行總裁們，將對美國提議的課稅計畫表示「強烈支持」，並以「雄心勃勃」形容。

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）4日晚間告訴記者：「如果我們5日能達成協議，將是邁出歷史性一步。」

英國於送綁防疫限制措施後，在倫敦舉行為期兩天的G7財長面對面會議，由英國財政大臣蘇納克（RishiSunak）主持，與會國家包括加拿大、法國、德國、義大利、日本和美國。

這場財長會談是為6月11日在英國康瓦爾（Cornwall）舉行的G7高峰會做準備；這次G7峰會將是美國總統拜登上任以來首度出訪。

美國發起稅改計畫以限制像科技巨擘等跨國企業濫用制度獲利，尤其全球各經濟體仍因疫情衝擊而步履蹣跚的當下。美國這項倡議獲得越來越多支持。

企業稅是全球財政改革努力的兩大核心之一，另一個則是「數位稅」，允許各國對總部設在海外的跨國企業收入課稅。

拜登與經濟合作暨發展組織（OECD）、20國集團（G20）談判時，都曾呼籲各國應當統一實施全球性最低門檻的15%企業稅率。

他的提議目前獲得法、德等國家以及國際貨幣基金（IMF）的普遍支持。

© 2021 AFP