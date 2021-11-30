G7：Omicron具高傳染力 得采緊急行動

（法新社柏林29日電） 七大工業國集團（G7）衛生部長今天表示，新出現的Omicron變異株具高度傳染性，得「採取緊急行動」。

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G7衛生部長在緊急會議後發表聲明說：「國際社會面臨新的、初步評估具高度傳染力的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變種病毒的威脅，必須採取緊急行動。」

G7聲明中強調「確保疫苗取得的戰略意義」，承諾將遵守捐贈疫苗的承諾、並支持疫苗研發；同時將致力解決「疫苗錯誤資訊」問題，這導致世界上某些地區抗拒接種。

聲明說，G7將於12月召開新的會議，承諾與世界衛生組織（WHO）和國際合作夥伴密切合作，交流Omicron變異株資訊。

南非科學家表示，他們上周檢測到Omicron至少有10個突變，相較下Beta有3個突變，Delta則為2個。Delta變異株疫情衝擊全球復蘇進程，世界各地數百萬人因此重返封城生活。

Omicron變異株現蹤也引發新一波全球旅行限制。愈來愈多國家對南非祭出禁航令，包括卡達、美國、英國、印尼、沙烏地阿拉伯、科威特和荷蘭等。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）

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