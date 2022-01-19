Gogoro電池交換系統改變遊戲規則

（法新社台北19日電） 台灣電動機車龍頭Gogoro在全台各地超商或停車場外部設置的電池交換站已經突破2300個站點，隨着客戶人數攀升，Gogoro現在將眼光放在區域性擴張，以及赴美掛牌上市。

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中國、美國和以色列等國業者對於如何提供電動汽車方便的電池交換管道傷透了腦筋。部分是因為充電設施建造成本高，以及大型電池充電所需時間長。

不過，Gogoro創辦人兼執行長陸學森表示，電池交換的作法適合電動機車，因為無論是電池或站點都不需要太大。

根據Gogoro的數據，公司目前的客戶人數已達45萬人，平均一天交換33萬顆電池。

陸學森指出：「不像（電動）汽車的基礎建設必須建造，我們的系統實際上像是販賣機，可根據消費者所在或消費者需要能源之處，在不同的地方設置。」

他表示，Gogoro透過區域結盟擴張，進入中國、印度和印尼等全球最大機車市場，這些國家的城市都空污嚴重。

Gogoro已經和業界頂尖廠商結盟，像是印度的Hero MotoCorp、中國的雅迪電動車、印尼的叫車平台巨擘Gojek等。

Gogoro的電池交換系統去年10月在杭州推出，今年計畫擴張到其他城市。在這些亞洲大國紛紛針對電動車推出大型優惠措施下，Gogoro此舉可望受惠。

印度去年針對汽車產業推出35億美元的激勵措施，以提高電動和氫燃料電池車輛生產。印尼則提供製造商、運輸公司和消費者等稅賦優惠。

Gogoro計畫透過和一家特殊目的收購公司（SPAC）合並，今年第一季在美國Nasdaq掛牌上市，建立一個估值23.5億美元的實體。

根據BloombergNEF，全球電動機車銷量估計已在2020年突破2500萬輛，佔二輪車輛總銷售的35%。

國際研究顧問公司Guidehouse Insights表示，電池交換模式已成公認的科技平台解決方案，出口到外國市場的代工製造商。

Guidehouse Insights在報告中寫道，「兩輪風氣興盛，都會密度高，有鼓勵電動車的政策架構，以及想要削減都會空污」的東南亞國家將會跟進。

陸學森強調：「我覺得電池交換（系統）已經扭轉了情勢，是遊戲規則改變者。」

© 2022 AFP