Google又一AI倫理學研究員遭開除

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（法新社舊金山19日電） 谷歌公司（Google ）今天表示，已開除人工智慧倫理學研究員密契爾（Margaret Mitchell）。Google去年才因解聘一名力倡多元性的AI倫理學團隊非裔員工引發爭議。

密契爾在推特上宣布：「我被開除了。」

Google告訴法新社，在檢視「這名管理者的行為後，我們確定有諸多違反公司行為守則與安全政策的情事，其中包括機密商業敏感文件與其他員工的隱私資料外泄」。

密契爾遭解僱的前一天，Google任命少數非裔主管之一、克羅克（Marian Croak）來領導Google Research內部負責任人工智慧（AI）新專家中心的主管。

根據Google對美國新聞網站Axios提供的聲明，由於密契爾下載與外流公司文件，她已於上月遭到停職。Axios報導說，這些文件目的是顯示Google對蓋布魯（Timnit Gebru）的歧視性對待，蓋布魯於去年遭到解僱。

密契爾本月初在推特發文說，她在AI倫理學團隊的同事蓋布魯遭解僱，讓她非常難過。

衣索比亞裔美籍研究員蓋布魯一向大力主張多元性，她參與創辦了一個組織，旨在促進非裔族群在人工智慧領域的才能。她曾傳訊息給一個內部團體，抱怨「邊緣化的意見被噤聲」。

去年12月，超過1400名Google員工要求公司解釋開除蓋布魯的原因。

© 2021 AFP