Google同意付費給德國媒體 使用網路內容

（法新社法蘭克福18日電） 搜尋引擎巨擘谷歌公司（Google）今天表示，已經同意一項具里程碑意義的協議，將付費給德國數家媒體，以使用他們的網路內容。

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這是德國就所謂的着作鄰接權（neighbouring rights）通過相關立法後，Google首度與德國出版業者訂下協議。着作鄰接權源自歐盟的着作權指令，而是否付費使用網路上的新聞和內容，一直是幾家網路巨擘與媒體之間多次爭議的核心問題。

這次與Google簽訂協議的新聞媒體，包括德國時代周報（Die Zeit）、商務日報（Handelsblatt）、每日鏡報（Der Tagesspiegel）, 以及明鏡周刊（Der Spiegel）、經濟周刊（WirtschaftsWoche）與經理人雜誌（Manager Magazin）等。

Google在部落格貼文說：「對我們和夥伴而言，這波着作權協議在加強成功的夥伴關係方面代表一個裡程碑。」文中還說，Google也在尋求與其他出版業者討論相關議題。

明鏡周刊常務董事奧特利茨（Stefan Ottlitz）聲明表示，雙方已找到互利解決方案。

至於上述協議規模多大，細節並未公布。

Google昨天剛宣布與法新社（AFP）達成5年協議，以支付新聞使用費用。（譯者：紀錦玲）

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