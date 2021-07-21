Google宿敵坎特獲拜登提名掌反壟斷部門

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（法新社華盛頓20日電） 美國總統拜登今天提名科技巨頭（Big Tech）批評人士坎特（Jonathan Kanter）掌管司法部反托拉斯部門，又一次展現拜登想採取積極行動，對付矽谷大型企業的主導地位。

若提名獲確認，坎特將掌管司法部反壟斷事務部門。

先前拜登才提名主張分拆「科技巨擘」的麗娜汗（Lina Khan）掌管聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）。聯邦貿易委員會也參與反托拉斯執法。

白宮今天發出的聲明指出，坎特是「力圖促進強勁與有意義反托拉斯執法以及競爭政策的倡議人士與專家」。聲明說，坎特曾任聯邦貿易委員會律師，最近才自行成立反托拉斯法律事務所，倡導聯邦與州反托拉斯執法。

坎特曾代表Yelp與Spotify等公司，主張谷歌（Google）和蘋果（Apple）等大科技公司利用不公平手法阻撓競爭，他也代表新聞媒體聯盟（News Media Alliance）指控大型平台妨礙媒體。

部分人士呼籲分拆一些最大型且最成功的科技巨頭之際，種種初步跡象都顯示拜登政府正加強反托拉斯執法。本月稍早拜登揭露包羅萬象的計畫，目標就是改變權力平衡，讓勢力從大集團轉到「小傢夥」身上。

© 2021 AFP