Google將斥資10億美元升級非洲網路

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（法新社約翰尼斯堡6日電） 網路巨擘谷歌（Google）今天表示，谷歌未來5年將在非洲投資10億美元（約新台幣279億元），以提供更快速且價格更親民的網際網路服務，並且贊助當地的企業。

據世界銀行（World Bank）指出，非洲大陸總人口約13億，使用寬頻用戶的比重不到1/3，網路穩定度可說是個棘手問題。

但是另一方面，非洲大陸將近半數的人口不滿18歲，是個相當具有前景的市場。

身兼Google與母公司Alphabet執行長的皮查伊（Sundar Pichai）指出，近年來雖已有「重大進展」，不過要達到「非洲人人能上網，而且價格親民且使用便捷」，還得再加把勁。

皮查伊發表聲明說，Google的大手筆投資將藉由確保改善連線與上線，贊助非洲的數位轉型。

這筆10億美元的投資還將用於基礎設施的發展等其他項目，包括連接南非、奈米比亞、奈及利亞與聖赫勒拿島（St. Helena）及歐洲的Equiano海底電纜。

Google4年前宣布，承諾將培養大約1000萬非洲青年與當地的小型企業具備數位技能，這項投資是再加碼。

Google非洲區總經理加吉利亞（Nitin Gajria）表示：「我堅信沒有人比非洲年輕一輩的研發人才與新創企業的創業者，更適合解決當前非洲最艱鉅的難題。」

買不起智慧型手機也造成非洲當地上網受阻， Google表示，將與肯亞的東非第一大行動電訊公司撒法利電信（Safaricom）合作，替首次上網的用戶研發價格親民的安卓系統（Android）智慧型手機。

這項方案隨後也將與其他的電信業者合作，包括Airtel、MTN、Orange及Vodacom，以拓展至全非洲。

© 2021 AFP