Google斥資近600億 購置紐約辦公大樓

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（法新社紐約21日電） 科技巨擘Google今天宣布，計畫花費21億美元（約新台幣589.26億元）在紐約市購下一棟辦公大樓，此舉再次證實Google進軍美國最大城市的雄心，即使疫情之下遠距辦公蔚成趨勢。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導引述房地產分析商Real Capital Analytics指出，這是自全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，美國最高額的辦公室房地產購置案。

谷歌（Google）已經租下這處位在紐約曼哈頓區的辦公場地，地點位於哈德遜廣場（Hudson Square）附近一座鐵道調車場舊址。

總部位於加州矽谷的Google，要在2023年中之前在紐約建構一座總面積16萬平方公尺的園區，作為紐約銷售與夥伴關係的總部。

園區最終將分布在哈德遜街（Hudson Street）與華盛頓街（Washington Street）之間的3棟大樓，其中兩棟目前已經建造完成。

Google已在紐約市另外購置幾筆數以十億美元計的房地產，包括斥資24億美元買下雀兒喜市場（Chelsea Market）大樓。

Google財務長波拉特（Ruth Porat）聲明表示：「Google有幸以紐約為家，在此已安身20多年，這段期間內我們員工已成長至1萬2000人。」

© 2021 AFP