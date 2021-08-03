Google發表Pixel 6新手機

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（法新社加州山景市2日電） Google（谷歌）今天發表旗艦級Pixel新款智慧手機，搭載自家首款手機晶片，讓人一手掌握人工智慧。

具備超快速5G、搭載Google第一款自家晶片Tensor 的Pixel 6預定今年稍晚上市，Google硬體裝置資深副總裁歐斯特羅（Rick Osterloh）在矽谷總部舉行的發表會上表示：「基本上是個手機系統，搭載圍繞人工智慧設計的晶片。」

全球智慧手機市場為三星（Samsung）、蘋果（Apple）與中國廠商壟斷，Google Pixel系列市佔率偏低，但Pixel手機一直被視為是Google展現其Android作業系統優點的裝置。

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示：「我們總是在推進運算的背景下思考硬體產品，我們根據Google 20年的運算經驗，已打造4年的Google Tensor晶片，確實就在那樣做。」

歐斯特羅表示，Pixel 6的軟、硬體結合，提升了智慧手機理解人們說話的能力，朝「普及運算」（ambient computing）的未來更進一步。

面臨線上分享影像與短片的熱潮，Pixel 6更智慧的晶片也將提升照片與影片性能。

© 2021 AFP