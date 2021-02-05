Google Fit健身應用程式升級 可測脈搏呼吸

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（法新社舊金山4日電） 谷歌（Google）開發的健身應用程式（app）Google Fit今天發表升級版新功能，可運用智慧手機配備的攝影機零件和技術，來測量使用者的呼吸和心跳。

Google Fit原已利用手機感測器來計算使用者行走距離或燃燒多少卡路里，升級後還可測量脈搏與呼吸。這項新功能3月將率先適用於Google自製的Pixel系列手機。

Google健康技術團隊領導人巴特爾（ShwetakPatel）指出，讓手機可以拍出令人驚艷照片，以及讓串流播放的影片能夠依手持方式自動調整的感測器和軟體，也可用來感測呼吸和心跳。

Google Fit新功能利用手機攝影機的感測器來偵測使用者呼吸時的胸膛起伏，進而計算呼吸的速度。

Google團隊成員還解釋，手機使用者只要把指尖放在鏡頭上，Google Fit就可以透過血液輸送時皮膚顏色的變化，來判斷心跳的速度。

至於所有測量的資料處理，都將在手機內完成，使用者可選擇是否將結果以安全方式儲存在Google資料中心的帳戶里。

Google計畫不久後將Fit這些新功能擴大適用於其他Android作業系統手機，最終並推出適用於iPhone手機的版本。（實習編譯：王宇潔/核稿：張正芊）

© 2021 AFP