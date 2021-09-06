Hugo Boss等5德商 遭控從維吾爾強迫勞動獲利

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（法新社柏林6日電） 人權組織6日提起刑事訴訟，指控西雅衣家（C&A）、連鎖平價超市歷德（Lidl）和雨果博斯（Hugo Boss）等5家德國零售業者，從中國維吾爾族的強迫勞動中獲利。

人權組織「歐洲憲法和人權中心」（ECCHR）表示，他們在經過公開貨源調查後提起訴訟，指控對象還包括另外兩家連鎖超市業者北奧樂齊（Aldi Nord）和南奧樂齊（Aldi Sued）。

ECCHR的薩格-馬森（Miriam Saage-Maass）表示，公民社會團體難以取得侵害人權的明確證據，但這些證據已足以促使檢方進一步調查。

她表示，許多資訊都顯示確實有強迫勞動的情事發生。

薩格-馬森說，被指控的5家公司「公開且自願地」列出新疆供應工廠，但這可能只是冰山一角。

她表示，中國生產的棉花佔全世界生產量的20%，而當中80%來自新疆，「因此很可能有更多公司的貨源來自這個地區」。

多家大企業，包括Uniqlo、H&M、耐吉（Nike）和愛迪達（Adidas），去年都宣布停止購買新疆棉，反遭中國抵制。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）

© 2021 AFP