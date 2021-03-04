IAEA本周理事會 英法德不提譴責伊朗決議案

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（法新社維也納4日電） 外交消息人士今天表示，在聯合國國際原子能總署（IAEA）本周理事會議上，英國、法國及德國將不會按原定計畫，提出譴責伊朗的決議案。

英、法、德原先計畫在IAEA理事會上提出決議案，譴責伊朗中止IAEA的部分檢查，美國支持此決議案。但外交人士指出，此歐洲3國不會提出這項尚未正式呈交的決議案。

一名外交消息人士指稱，歐洲3國決定暫緩這項決議，是為提供進行外交斡旋的時間，這是IAEA署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）採取行動及伊朗方面展現「善意」的跡象。

葛羅西今天在記者會上告訴媒體，伊朗已同意與IAEA舉行一系列會議，以「釐清許多懸而未決問題」。

他提及：「我們將開始這項進程…將於4月初在伊朗舉行一場技術性會談，我希望後續也會舉行其他技術性或政治性會談。」

伊朗外交部發言人哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）今天指出：「今日進展可為伊朗和IAEA開啟的外交斡旋持續鋪路。」

伊朗2015年與世界列強簽署通稱「伊朗核子協議」的「聯合全面行動方案」（JCPOA），自美國前總統川普於2018年退出以來，這項協議持續分崩離析。

美國總統拜登先前表示，他願意讓美國重返伊朗核子協議。

© 2021 AFP