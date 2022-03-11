IAEA稱俄願配合保核安 烏克蘭與車諾比電廠失聯

（法新社維也納10日電） 國際原子能總署（IAEA）署長今天表示，俄羅斯和烏克蘭準備好與總署合作確保核安。烏克蘭稍後通報已和車諾比核電廠失去所有聯繫。

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俄羅斯軍隊在烏克蘭接管曾發生核災的車諾比（Chernobyl）電廠和歐洲最大核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠後，國際原子能總署對核子安全與保安表達關切。

IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）在土耳其安塔利亞（Antalya）分別與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）和俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）見面，尋求解決問題。

葛羅西在返回維也納總部後告訴媒體：「我們會談狀況良好，過程不容易，但是很嚴肅的會議。」

「兩邊都同意…必須做點事。他們都準備好合作，與IAEA配合。」

葛羅西表示，他在未來幾天會尋求「更具體的結果」。他說：「情勢非常嚴峻，我們必須快點行動。」

IAEA在今天稍後的聲明中說，烏克蘭通報與車諾比核電廠失去「所有聯繫」。車諾比核電廠昨天斷電，IAEA表示目前尚無法證實電力已恢復的消息，因為連電子郵件聯繫也中斷。

俄軍在2月24日佔領已廢止的車諾比核電廠，當地曾於1986年發生核災，不但奪走數百條人命，放射性污染還向西方擴散到整個歐洲。俄軍本月4日炮擊並奪下札波羅熱核電廠，引發火災，更讓歐洲警覺可能發生核災。

IAEA一再表示擔心核電廠員工在俄軍守衛下工作狀況。車諾比核電廠目前還有已除役的反應爐和放射性廢棄物設施。目前還有2000多名員工在廠區工作，核電廠必須持續管理以防再度發生核災。

烏克蘭目前有4座核電廠在運作，供應境內半數電力，同時也存放核廢料。車諾比核電廠即為存放核廢料的地方之一。（譯者：紀錦玲）

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