IATA：去年全球航空客運量破天荒大跌66%

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（法新社巴黎3日電） 國際航空運輸協會（IATA）今天表示，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情引發各國實施旅遊禁令影響，2020年全球航空業客運量空前下滑達66%。

代表全球290家航空業者的國際航空運輸協會還警告，新發現傳染力更強的COVID-19變種病毒株，恐怕會傷害今年航空業的復蘇前景。

國際航空運輸協會指出，去年全球國際航線客運量劇減76%，國內航線客運量減幅則較為緩和，僅下滑49%，原因是旅遊禁令主要針對國際旅遊。

去年首波疫情期間，各國紛紛祭出旅遊限制，造成當時全球航空客運量僅達正常水準的5%。航空業者在停機坪空間不足下，被迫將飛機停放在跑道上。

IATA在聲明中引述協會理事長迪朱尼艾克（Alexandre de Juniac）表示：「去年（對航空業）是場大災難，沒其他詞彙可以形容。」

他指出：「北半球去年夏季的復蘇，到了秋季就陷入停滯；年終假期期間，情勢更劇烈惡化，原因是疫情再度爆發和出現新病毒株，導致各國實施更嚴格的旅遊限令。」

IATA首席經濟學家皮爾斯（Brian Pearce）在視訊記者會上表示：「整體而言，全球航空旅客飛行公里數減少2/3，這是航空業遭受過歷來最嚴重的衝擊。」

拜全球陸續展開疫苗接種計畫之賜，IATA並未正式下修今年全球航空業客運量復蘇預測；但他們仍警告，COVID-19變種病毒株的出現，為復蘇前景蒙上陰影。

皮爾斯指出：「我們仍預期，2021年會是復蘇的一年，但年初會是從非常低點起步。」

目前IATA正式預測，今年全球航空業客運量將較去年水準反彈50%。但這仍只達到2019年水準的一半。（實習編譯：陳羿/核稿：張正芊）

© 2021 AFP