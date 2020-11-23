IHS Markit：11月歐元區綜合PMI驟降至45.1

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（法新社布魯塞爾23日電） 由於歐洲掀起第二波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，當局加強防疫管制，歐洲各地再度實施封城措施，今天公布的一項重要調查顯示，11月歐元區經濟活動驟降。

馬基特公司（IHS Markit）首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示：「為平息COVID-19新增感染人數攀升而再度採取的防疫措施，造成11月歐元區經濟遭逢嚴峻重挫。」

外界密切關注的馬基特公司歐元區綜合採購經理人指數（PMI），由10月的50點驟降至11月的45.1點，遠低於代表成長與否的50點門檻。

馬基特公司指出，調查結果清楚顯示，包含19國的歐元區經濟將在第4季再度陷入衰退，意味今年年中的所有成長都將化為烏有。

不過，並非所有情況都糟糕。調查結果顯示，有效疫苗可望問世的消息公布後，歐洲業者開始樂觀看待明年經濟復蘇力道增強。

儘管如此，馬基特公司仍預測，今年歐元區經濟萎縮幅度將達空前的7.4%，明年成長幅度也僅3.7%。

馬基特公司指出，歐元區經濟11月萎縮情況普遍，但服務業受創最重，尤其是受到局部封城措施影響的行業。

此外，歐元區第二大經濟體法國受創最深，11月PMI僅39.9點，顯示法國經濟非常嚴重走下坡。

不過，歐元區最大經濟體德國同時間仍能呈現成長，很可能受到對亞洲的工業產品出口支撐，及境內疫情擴散速度相對較慢加持。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）

© 2020 AFP